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«Аль-Иттифак» объявил о расставании со Стивеном Джеррардом

«Аль-Иттифак» объявил о расставании со Стивеном Джеррардом
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Саудовский «Аль-Иттифак» объявил, что занимавший должность главного тренера команды Стивен Джеррард покинул клуб по обоюдному согласию сторон.

Английский специалист был назначен на должность главного тренера «Аль-Иттифака» летом 2023 года. До этого Джеррард возглавлял «Астон Виллу» и «Рейнджерс», вместе с которым стал чемпионом Шотландии. Также Стивен работал с молодёжной командой «Ливерпуля».

Джеррард — воспитанник академии мерсисайдского клуба. Вместе с «красными» он выиграл Лигу чемпионов и внутренние английские кубки. Профессиональную карьеру игрока англичанин завершил в 2016 году. В то время Стивен защищал цвета американского клуба «Лос-Анджелес Гэлакси».

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