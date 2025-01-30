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Инсаурральде высказался о возможном трансфере Пабло Солари в «Спартак»

Инсаурральде высказался о возможном трансфере Пабло Солари в «Спартак»
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Бывший защитник московского «Спартака» Хуан Инсаурральде отреагировал на информацию о возможном трансфере нападающего аргентинского «Ривер Плейт» Пабло Солари в московский клуб. Ранее агент Ариэль Кипершмид, представляющий интересы Пабло Солари, сообщил, что ведётся работа по переходу футболиста в «Спартак».

«Меня не удивила эта новость. Чемпионат России — отличное место для продолжения карьеры как в экономическом, так и в спортивном отношении», — сказал Инсаурральде в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 23-летнего Пабло Солари в € 7 млн.

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