Семшов рассказал, какую позицию нужно усилить ЦСКА в зимнее трансферное окно

Бывший полузащитник московских «Динамо» и «Торпедо» Игорь Семшов считает, что ЦСКА нужно усилить атакующую линию. В понедельник, 27 января, стало известно, что ФИФА сняла с армейцев трансферный запрет.

«Для усиления напрашивается сразу позиция нападающего. Одного Тамерлана Мусаева очень мало. Да, было приобретение Гуарирапы из «Сочи», но я думаю, что это была такая спешка в последний день закрытия трансферного окна. По большому счёту он себя никак не проявил в ЦСКА», — заявил Семшов в эфире «Матч ТВ».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). ЦСКА располагается на шестой строчке. На последних строчках турнирной таблицы расположились «Ахмат» и «Оренбург».