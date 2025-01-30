Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игонин: крест на карьере может случиться каждый день, ахилл Караваева не исключение

Игонин: крест на карьере может случиться каждый день, ахилл Караваева не исключение
Комментарии

Экс-президент Федерации футбола Санкт-Петербурга Алексей Игонин высказался о травме защитника «Зенита» Вячеслава Караваева. Ранее сообщалось, что футболист пропустит около семи месяцев.

«Крест на карьере футболиста может случиться каждый день, поэтому разрыв ахилла у Караваева не исключение. Но мне хочется верить в его характер, который мы видели на поле. Характер должен позволить ему как минимум полностью восстановиться. Карьера карьерой, но футбол же не заканчивается игрой в РПЛ. Важно, чтобы он полностью восстановился и имел возможность играть и получать удовольствие от футбола. Будем надеяться, что это будет только задачей-минимум», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
«Зенит» опубликовал обращение Вячеслава Караваева после операции
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android