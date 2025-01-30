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Нападающий «Аль-Хиляля» Малком хочет вернуться в «Зенит» — источник

Нападающий «Аль-Хиляля» Малком хочет вернуться в «Зенит» — источник
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Бразильский нападающий «Аль-Хиляля» Малком хочет вернуться в санкт-петербургский «Зенит» летом, так как не чувствует себя ценным в саудовском клубе. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

По данным источника, бразилец всегда хорошо себя чувствовал в России и считает, что возвращение в «Зенит» было бы идеальным для его карьеры на данный момент. Напомним, Малком выступал за сине-бело-голубых с 2019 по 2023 год. Ранее футболист защищал цвета каталонской «Барселоны».

Вместе с «Зенитом» бразилец четыре раза выигрывал чемпионат России, становился обладателем Кубка и Суперкубка страны. К «Аль-Хилялю» нападающий присоединился в июле 2023-го.

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