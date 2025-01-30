«Локомотив» объявил состав на контрольный матч с китайским «Чжэцзяном»

Сегодня, 30 января, состоится контрольный матч, в котором встретятся российский «Локомотив» и китайский «Чжэцзян». Команды будут играть на стадионе «Шейх Зайед Крикет» в Абу-Даби (ОАЭ). Начало встречи — в 16:00 по московскому времени. Матч пройдёт в формате из четырёх таймов по 30 минут.

Стартовый состав «Локомотива»: Лантратов, Фассон, Монтес, Сильянов, Ненахов, Баринов, Карпукас, Батраков, Салтыков, Самошников, Воробьёв.

«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 35 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», который заработал 39 очков за аналогичное количество игр. «Чжэцзян» завершил сезон-2024 чемпионата Китая на седьмом месте в турнирной таблице.