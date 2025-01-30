Радченко: в «Зените» Малкому надо будет выиграть конкуренцию на своей позиции

Экс-футболист «Зенита» Дмитрий Радченко отреагировал на желание бразильского вингера Малкома вернуться в стан сине-бело-голубых. Сейчас Малком выступает за «Аль-Хиляль».

«Большинство игроков думает, что команду поменять легко. Что в новом клубе всё будет так удачно, как было у Малкома в последнее время в «Зените». Конечно, были и сомнения по его трансферу в Питер, и травмы были. Но Малком – игрок хорошего европейского уровня. Если вернётся в «Зенит», он усилит атаку. Было бы неплохо, если бы он вернулся, но надо будет выиграть конкуренцию на позицию», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.