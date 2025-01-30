Мостовой: с Соболевым и Ахметовым удивляемся, как летит время — уже к 30 подбираемся

Футболист «Зенита» Андрей Мостовой порассуждал на тему быстротечности времени. Он признался, что удивляется с некоторыми одноклубниками — Александром Соболевым и Ильзатом Ахметовым — насколько стремительно проходит футбольная карьера.

— Вы уже пять лет как в главной команде «Зенита». Время быстро летит?

— Нереально быстро! Иногда страшноватенько даже по этому поводу становится. Уже к 30 подбираешься — в этом году мне 28 лет исполнится. Возраст идёт, карьера тоже. В этом плане время ещё есть, конечно. Но всё равно с ребятами-ровесниками удивляемся, как быстро оно летит.

— С кем, если не секрет?

— С Ильзатом Ахметовым, с Сашей Соболевым тоже. Но ничего, пока куёмся, — приводит слова Мостового «Матч ТВ».

Напомним, «Зенит» ушёл на зимний перерыв в РПЛ, занимая второе место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар», который опережает сине-бело-голубых по дополнительным показателям.