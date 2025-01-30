Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Динамо» Махачкала Газизов: развал СССР не был случайностью, его развалили

Гендиректор «Динамо» Махачкала Газизов: развал СССР не был случайностью, его развалили
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов полагает, что за развалом Союза Советских Социалистических Республик стоят третьи лица. По мнению функционера, СССР прекратил своё существование не случайно.

«Возможно, крамолу скажу: я плохо отношусь к тому, что развалился Советский Союз. Это история о том, что именно развалили. Это не было случайностью», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».

Распад Союза ССР завершился подписанием Беловежских соглашений и Алма-Атинской декларации 8 и 21 декабря 1991 года соответственно, которые учредили политический союз большинства бывших советских республик — Содружество Независимых Государств. 25 декабря 1991 года президент СССР Михаил Горбачёв сложил свои полномочия, а на следующий день, 26 декабря 1991 года, Совет Республик Верховного Совета СССР принял декларацию о прекращении существования СССР.

Материалы по теме
Гендиректор «Динамо» Махачкала Газизов: работа у меня вредная, но я от неё балдею
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android