Гендиректор «Динамо» Махачкала Газизов: развал СССР не был случайностью, его развалили

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов полагает, что за развалом Союза Советских Социалистических Республик стоят третьи лица. По мнению функционера, СССР прекратил своё существование не случайно.

«Возможно, крамолу скажу: я плохо отношусь к тому, что развалился Советский Союз. Это история о том, что именно развалили. Это не было случайностью», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».

Распад Союза ССР завершился подписанием Беловежских соглашений и Алма-Атинской декларации 8 и 21 декабря 1991 года соответственно, которые учредили политический союз большинства бывших советских республик — Содружество Независимых Государств. 25 декабря 1991 года президент СССР Михаил Горбачёв сложил свои полномочия, а на следующий день, 26 декабря 1991 года, Совет Республик Верховного Совета СССР принял декларацию о прекращении существования СССР.