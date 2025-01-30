Радченко: для Сильянова переход в «Зенит» — вызов, но будет непросто

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о возможном переходе в клуб защитника «Локомотива» Александра Сильянова. Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Зенит» и «Локомотив» начали переговоры по трансферу.

«Все прекрасно знают Сильянова. Просто так «Зенит» никого брать не будет. Конечно, за ним следили, знают его футбольные характеристики. Позиция правого защитника уже несколько лет требует усиления. К сожалению, ребята, которые были на этой позиции, получали травмы. Так что надо усиляться. Для Сильянова переход в «Зенит» — вызов, но ему будет непросто. Это игрок хорошего уровня, у него есть потенциал», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.