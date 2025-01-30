Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-капитан «Ливерпуля» Хендерсон близок к переходу в «Монако» — Романо

Экс-капитан «Ливерпуля» Хендерсон близок к переходу в «Монако» — Романо
Комментарии

Бывший капитан «Ливерпуля», а ныне игрок амстердамского «Аякса» Джордан Хендерсон близок к переходу в «Монако», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

По информации источника, 34-летний полузащитник подпишет с монегасками контракт до 2026 года. За «Аякс» английский хавбек выступает с января 2024-го. Ранее он играл за саудовский «Аль-Иттифак», куда перебрался из «Ливерпуля».

В составе мерсисайдского клуба Джордан Хендерсон выигрывал Лигу чемпионов, английскую Премьер-лигу, внутренние кубки и клубный чемпионат мира по футболу. За «красных» полузащитник выступал с 2011 по 2023 год.

Материалы по теме
Официально
«Аль-Иттифак» объявил о расставании со Стивеном Джеррардом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android