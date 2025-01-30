Гасилин считает, что «Краснодару» стоит составить конкуренцию «Спартаку» в борьбе за Илича

Бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин полагает, что «Краснодар» мог бы обратить внимание на полузащитника «Торино» Ивана Илича, активный интерес к которому проявляет «Спартак». По мнению Гасилина, сербский хавбек впишется в стиль игры чёрно-зелёных.

«Илич подойдёт под стиль «Краснодара», умеет играть с мячом, забивать, хорошо себя проявляет в атаке и обороне, может удерживать мяч. Мы знаем, что в прошлом году им интересовался «Зенит». Я думаю, что его кандидатура идеальна, можно было бы составить конкуренцию «Спартаку» за его приобретение», — заявил Гасилин в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 23-летний Илич принял участие в 13 встречах «Торино» во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с командой из Турина рассчитано до лета 2027 года. Напомним, «Спартак» ушёл на зимнюю паузу на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков после 18 матчей. Команда Деяна Станковича выиграла шесть последних встреч в рамках чемпионата перед завершением первой части первенства.