«Спартак» — «Краснодар»: онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30 мск

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Сегодня, 30 января, состоится стартовый матч Winline Зимнего Кубка РПЛ, в котором встретятся «Спартак» и «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «Аль-Нахайян» (Абу-Даби, ОАЭ). Встречу обслужит российская бригада арбитров, которую возглавит Евгений Кукуляк. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. В прямом эфире игру покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа A Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа A 30 января 2025, четверг. 19:30 МСК Спартак М Москва Не начался Краснодар Краснодар Кто победит в основное время? П1 X П2

Напомним, в турнире примут участие московские «Спартак», «Динамо» и ЦСКА, а также санкт-петербургский «Зенит», «Краснодар» и «Ростов».

По формату турнира команды разделены на две группы. Сначала каждая команда сыграет с каждой в группе, далее пройдут матчи за пятое и третье места. Решающая встреча турнира состоится 11 февраля, в финале сыграют победители групп.

Обладателем Зимнего Кубка РПЛ в 2023-м и 2024-м становился московский «Спартак».