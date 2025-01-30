Баранник: не вижу Малкому места в «Зените», если в клуб перейдёт Салазар

Бывший полузащитник «Зенита» Дмитрий Баранник отреагировал на новости о желании бразильского вингера Малкома вернуться в стан сине-бело-голубых. Сейчас он выступает за саудовский «Аль-Хиляль».

«Самое главное, чтобы не было перебора игроков. Возможно, будет слишком много атакующих футболистов, если перейдут Малком и те ребята, о которых пишут. Никто не едет в «Зенит» сидеть на скамейке. Малкому будет интересно приехать попылить в Питере. Наверное, болельщики будут тоже довольны. Но не вижу ему места в команде, если Салазар перейдёт в «Зенит», — сказал Баранник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.