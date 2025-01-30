Врач сборной России высказался о травмах Захаряна после переезда в Испанию

Врач сборной России Михаил Вартапетов высказался о частых травмах российского полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна.

«Мы находимся на связи с врачами «Реала Сосьедад». Арсен пропустил последнюю игру, находится в режиме дообследования. Как только диагноз будет уточнён, у нас будет более подробная информация. Трудно говорить о том, что происходит с Арсеном после переезда в Испанию, так как мы не видим его каждый день.

Возможно, просто совпадение. Мы не можем говорить, что есть прямая зависимость травм и интенсивности нагрузок. Надо дождаться результатов обследования. Конечно, все надеемся, что Арсен как можно скорее восстановится и вернётся на поле», — сказал Вартапетов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.