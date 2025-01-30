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Игонин: Луис Энрике — состоявшийся футболист сборной Бразилии, что тут ещё говорить?

Игонин: Луис Энрике — состоявшийся футболист сборной Бразилии, что тут ещё говорить?
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Экс-президент Федерации футбола Санкт-Петербурга Алексей Игонин высказался о переходе бразильского нападающего Луиса Энрике в «Зенит» из «Ботафого».

«Покупка Энрике — логичное и понятное решение «Зенита». Прошла непростая схема с обменом игроками. Мы понимаем, что «Зенит» взял футболиста сборной Бразилии. Это звание уже говорит о многом. Сколько было статей о легионерах ранее? Что они привлекались, тренировались, провели два матча в сборной.

Здесь же состоявшийся футболист сборной Бразилии — что тут ещё говорить? Я часто говорю, что «Зениту» необходимо настроиться и иметь желание победить в каждом матче. Понятно, что только пришедший футболист начнёт именно с такими эмоциями», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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