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Лепёхин: Малком помог бы «Зениту» — с ним клуб легко становился чемпионом

Лепёхин: Малком помог бы «Зениту» — с ним клуб легко становился чемпионом
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Российский экс-футболист Константин Лепёхин отреагировал на новости о желании бразильского вингера Малкома вернуться в стан сине-бело-голубых. Сейчас он выступает за саудовский «Аль-Хиляль».

«Очень тяжело комментировать реальность возвращения Малкома в «Зенит». Очень много в прессе пишется, и больше половины — выдумки. 10% новостей имеют под собой какие-то основания. Но если бы Малком приехал в «Зенит», он бы помог. Сейчас клуб усиливается футболистами, которых мы не видели и не знаем. Надеюсь, попадут. А Малком определял результат, «Зенит» легко становился чемпионом во многом благодаря ему», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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