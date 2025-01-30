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Стала известна позиция Даку по возможному уходу из «Рубина»

Стала известна позиция Даку по возможному уходу из «Рубина»
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Фехми Даку, отец нападающего «Рубина» Мирлинда Даку, рассказал, что его сын принял решение остаться в казанском клубе. Ранее сообщалось, что интерес к форварду проявляют московские «Локомотив» и «Спартак».

«Мирлинд принял решение остаться в «Рубине». Время на принятие решение о трансфере прошло. Сын остаётся в Казани. Хочет ли он продлить контракт с клубом? У него соглашение действует ещё полтора года, есть время подумать», — приводит слова Даку-старшего Sport24.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 27-летний Мирлинд Даку провёл 17 матчей, в которых отметился девятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Также на его счету два матча в Фонбет Кубке России.

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