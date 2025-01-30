Защитник «Химок» Филин: хочется перейти в топ-клуб и выиграть РПЛ

Защитник подмосковных «Химок» Александр Филин ответил, какая у него футбольная мечта. 28-летний игрок признался, что хочет перейти в топ-клуб Российской Премьер-Лиги и стать обладателем чемпионского титула. Он подчеркнул, что в «Химках» может в лучшем случае рассчитывать на борьбу за Кубок России.

«В футбольном плане хочется перейти в топ‑клуб и выиграть что‑то: чемпионство, Кубок, Суперкубок. Потому что с «Химками» объективно понятно, что в лучшем случае можем бороться за Кубок и Суперкубок. А хочется перейти в топ‑команду и выиграть чемпионство!» — сказал Александр Филин в эфире телеканала «Матч ТВ».