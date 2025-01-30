«Барселона» продлила контракт с полузащитником Педри

Полузащитник Педри подписал новый контракт с испанской «Барселоной». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Отмечается, что срок нового контракта Педри с «Барселоной» рассчитан до 2030 года.

«Футбольный клуб «Барселона» и игрок Педро Гонсалес (Педри) договорились о продлении контракта, и он намерен остаться в клубе до 30 июня 2030 года. Полузащитник сине-гранатовых подписал свой новый договор сегодня в присутствии президента «Барселоны» Жоана Лапорты, первого вице-президента Рафы Юсте и спортивного директора клуба Андерсона Луиса де Соузы (Деку)», — написано в заявлении клуба.

В текущем сезоне чемпионата Испании 22-летний Педри провёл 20 матчей, в которых забил четыре мяча и оформил две голевые передачи. Также на его счету восемь игр и две результативные передачи в Лиге чемпионов.