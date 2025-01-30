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Панченко: Тюкавин — форвард номер один в России

Панченко: Тюкавин — форвард номер один в России
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Бывший нападающий московского «Динамо» Кирилл Панченко охарактеризовал нынешнего форварда бело-голубых Константина Тюкавина. Он назвал своего молодого коллегу лучшим нападающим России прямо здесь и сейчас. А если учитывать легионеров, то лучшие форварды РПЛ — это Тюкавин и Джон Кордоба из «Краснодара», считает Панченко.

— Тюкавин — главный форвард в чемпионате России прямо сейчас?
– Однозначно, да. Без всяких сомнений. Костю знаю вообще с самого детства, уверен в его потенциале. Это разноплановый футболист, который может из ничего создать себе момент и забить гол, здорово играет спиной к воротам, может подыграть на партнёра, очень грамотно разворачивается. Поэтому я считаю, что из российских форвардов на данный момент Костя — номер один. Если брать иностранцев, то с Кордобой они сейчас два самых топовых нападающих РПЛ, — приводит слова Панченко официальный сайт «Динамо».

Напомним, Тюкавин был признан лучшим футболистом прошлого розыгрыша Российской Премьер-Лиги.

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