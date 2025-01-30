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Бакаев — о Кварацхелии в «ПСЖ»: вера в бога во многом помогает ему

Бакаев — о Кварацхелии в «ПСЖ»: вера в бога во многом помогает ему
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Нападающий «Акрона» Солтмурад Бакаев высказался об успехах вингера «ПСЖ» и сборной Грузии Хвичи Кварацхелии. Напомним, грузин перебрался в парижский клуб в зимнее трансферное окно — 2025.

— Не удивлён, что его карьера так мощно выстрелила?
— Вообще нет. Хвича — верующий. Вера в бога во многом помогает ему. Я только рад за него, переживаю и болею, — приводит слова Бакаева «Матч ТВ».

За «ПСЖ» Кварацхелия дебютировал в матче 19-го тура Лиги 1 с «Реймсом». Грузин отличился голевой передачей, однако лидер Лиги 1 не сумел обыграть соперника, встреча завершилась вничью со счётом 1:1. «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2024/2025. У команды Луиса Энрике 47 очков после 19 игр.

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