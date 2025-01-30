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«Ахмат» объявил о подписании лучшего бомбардира чемпионата Парагвая

«Ахмат» объявил о подписании лучшего бомбардира чемпионата Парагвая
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«Ахмат» в своём телеграм-канале объявил о переходе форварда Родриго Руиса Диаса из парагвайского клуба «2 мая».

«Форвард находится в расположении клуба с первых подготовительных сборов, а сегодня, после разрешения всех технических вопросов, он подписал с грозненцами личный контракт. Договор рассчитан до конца сезона с опцией продления на три года.

Родриго Руис Диас является лучшим бомбардиром осеннего чемпионата Парагвая 2024 года. На родине футболист выступал за клуб «2 мая». Ему 25 лет.

Приветствуем Родриго Руиса Диаса в нашем коллективе, желаем забить много голов — и удачи!» — написано на странице «Ахмата» в соцсетях.

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