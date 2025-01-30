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Дьяков: 18 матчей Лиги чемпионов одновременно — сумасшествие. Старый формат был круче

Дьяков: 18 матчей Лиги чемпионов одновременно — сумасшествие. Старый формат был круче
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Бывший футболист московского «Динамо» Виталий Дьяков высказался о новом формате проведения Лиги чемпионов УЕФА. По словам Дьякова, все привыкли к старому формату, когда матчи были разбиты на два дня.

«Новый формат Лиги чемпионов непривычен. Все привыкли к старому групповому этапу, где всё было круто. Сейчас добавили два лишних матча, и теперь играют восемь встреч. Но, с другой стороны, в плей-офф могли не выйти «Манчестер Сити» и «ПСЖ», однако в итоге дальше прошли все. Мне кажется, во всём футболе становится больше матчей, а у игроков — меньше времени отдыхать. Всё — ради денег.

18 матчей одновременно — это сумасшествие. Все привыкли, когда матчи разбиты на два дня. Как их посмотришь? Даже если говорить о плей-офф, уже на ранней стадии встретятся «Реал» — «Бавария». Старый формат Лиги чемпионов был круче», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, согласно новым правилам, все матчи заключительного тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА проходили в один день и в одно время. Одновременно состоялось 18 игр, по итогам которых распределились места в турнирной таблице.

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