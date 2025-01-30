Куртуа — о возвращении в сборную Бельгии: я оказался прав в конфликте с Тедеско

Вратарь сборной Бельгии и мадридского «Реала» Тибо Куртуа ответил на вопрос о потенциальном возвращении в национальную команду, выступления в которой он приостановил из-за конфликта с её бывшим тренером Доменико Тедеско.

«Я немного пообщался с [Руди] Гарсией (он возглавил сборную Бельгии 24 января. — Прим. «Чемпионата»). Он приедет в Мадрид в ближайшем будущем.

Никогда не было проблем с игроками команды. Это был конфликт исключительно с бывшим тренером [Доменико Тедеско]. Моя цель — иметь возможность сыграть на чемпионате мира в 2026 году. Я всегда преследовал эту цель, но столкнулся с бывшим тренером. В конце концов, я оказался прав.

Приму ли я участие в матче с Украиной? (игра Лиги наций, которая состоится 20 марта. — Прим. «Чемпионата»). Посмотрим, позвонит ли мне тренер (улыбается)», — приводит слова Куртуа RTBF.

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