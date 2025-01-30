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Дьяков: Малком погрелся и заработал денег в Саудовской Аравии — можно вернуться в Россию

Дьяков: Малком погрелся и заработал денег в Саудовской Аравии — можно вернуться в Россию
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Российский экс-футболист Виталий Дьяков отреагировал на новости о желании бразильского вингера Малкома вернуться в стан сине-бело-голубых. Сейчас он выступает за саудовский «Аль-Хиляль».

«Я не слежу за чемпионатом Саудовской Аравии и не знаю, в какой форме находится Малком. Если он в таком же порядке, почему бы ему не вернуться в «Зенит»? Он переехал в Аравию, погрелся и заработал ещё больше денег, а теперь можно вернуться в Россию», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Малком выступал за сине-бело-голубых с 2019 по 2023 год. Вместе с «Зенитом» бразилец четыре раза выигрывал чемпионат России, становился обладателем Кубка и Суперкубка страны. К «Аль-Хилялю» нападающий присоединился в июле 2023-го.

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