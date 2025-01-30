Испанский журналист заявил, что тренер «Реала Сосьедад» недоволен ситуацией с Захаряном

Испанский журналист издания Marca Хуан Кастро сообщил, что главному тренеру «Реала Сосьедад» Иманолу Альгуасилю не нравится ситуация с российским полузащитником команды Арсеном Захаряном. Напомним, 21-летний футболист из-за травмы не выходил на поле в официальных матчах с конца мая 2024 года.

«В «Реале Сосьедад» большая конкуренция, но Арсен сыграл мало матчей. Тренеру это не нравится. Никто не знает, что будет дальше», — сказал Кастро в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В минувшем июле у Захаряна обнаружили травму малоберцовых сухожилий правой лодыжки. В середине октября полузащитник вернулся к тренировкам в общей группе, однако затем вновь начал заниматься индивидуально из-за дискомфорта в мышцах. В начале декабря Захарян приступил к занятиям вместе с командой.

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