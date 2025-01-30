Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Испанский журналист заявил, что тренер «Реала Сосьедад» недоволен ситуацией с Захаряном

Испанский журналист заявил, что тренер «Реала Сосьедад» недоволен ситуацией с Захаряном
Аудио-версия:
Комментарии

Испанский журналист издания Marca Хуан Кастро сообщил, что главному тренеру «Реала Сосьедад» Иманолу Альгуасилю не нравится ситуация с российским полузащитником команды Арсеном Захаряном. Напомним, 21-летний футболист из-за травмы не выходил на поле в официальных матчах с конца мая 2024 года.

«В «Реале Сосьедад» большая конкуренция, но Арсен сыграл мало матчей. Тренеру это не нравится. Никто не знает, что будет дальше», — сказал Кастро в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В минувшем июле у Захаряна обнаружили травму малоберцовых сухожилий правой лодыжки. В середине октября полузащитник вернулся к тренировкам в общей группе, однако затем вновь начал заниматься индивидуально из-за дискомфорта в мышцах. В начале декабря Захарян приступил к занятиям вместе с командой.

Материалы по теме
«Такое у Захаряна первый раз в карьере». Что происходит с россиянином в Испании?
Эксклюзив
«Такое у Захаряна первый раз в карьере». Что происходит с россиянином в Испании?

Российские футболисты за рубежом:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android