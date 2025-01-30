Федерико Кьеза поделился эмоциями после полноценного матча за «Ливерпуль» в Лиге чемпионов

Крайний нападающий английского футбольного клуба «Ливерпуль» Федерико Кьеза поделился своими эмоциями после полноценного матча за мерсисайдцев в заключительном 8-м туре Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 с ПСВ (2:3).

«Я должен поблагодарить тренера и штаб за то, что они дали мне возможность провести на поле весь матч. Это здорово. Мне было это необходимо.

Я хотел проявить себя с тех пор, как перешёл в «Ливерпуль», но не мог этого сделать по многим причинам. Сейчас я провёл весь матч, всё отлично. Поэтому ещё раз благодарю тренера.

Тем не менее есть к чему стремиться, есть куда расти, становиться лучше и лучше, показывать лучший результат. У нас отличная команда. Хочу быть здесь, хочу играть за «Ливерпуль», хочу бросать себе вызов», — приводит слова Кьезы официальный сайт «Ливерпуля».

Напомним, нападающий перешёл в «Ливерпуль» летом 2024 года из «Ювентуса». В текущем сезоне Федерико Кьеза провёл за «Ливерпуль» девять матчей во всех турнирах, в которых смог отметиться голом и двумя результативными передачами.