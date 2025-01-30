Мората близок к переходу из «Милана» в «Галатасарай» — Фабрицио Романо

«Галатасарай» ведёт продвинутые переговоры о подписании 32-летнего нападающего «Милана» Альваро Мораты. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, стороны ведут переговоры о скорейшем заключении сделки и намерены сделать это в ближайшие часы.

Мората перешёл в итальянский гранд из мадридского «Атлетико» минувшим летом. В нынешнем сезоне он принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и двумя результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 13 млн.

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