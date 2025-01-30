Директор академии «Динамо»: Захарян — не «бойцовая собака», его надо оберегать на поле

Директор академии «Динамо» Александр Кузнецов считает, что российского полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна нужно оберегать ввиду резкого и контактного футбола в Испании. Напомним, 21-летний футболист из-за травмы не выходил на поле в официальных матчах с конца мая 2024 года.

«В Испании контактный футбол, резкий и быстрый. Иногда даже переходят какие-то грани — кажется, что переубивают друг друга на поле. Но Арсен — игрок другого плана: не «бойцовая собака», а интеллектуальный футболист. Его надо оберегать. Самое главное после травмы — психологически пережить ситуацию. У Захаряна такой долгий перерыв случился в карьере первый раз. Я бы пожелал ему с честью выдержать все испытания. Хорошо, что его семья находится рядом с ним. Уверен, что близкие люди найдут возможность держать его в душевном равновесии», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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