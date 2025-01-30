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Кечинов: будет сложно создать такой «Анжи», в котором играли Это'О и Роберто Карлос

Кечинов: будет сложно создать такой «Анжи», в котором играли Это'О и Роберто Карлос
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал новости о возрождении махачкалинского «Анжи», который будет выступать в третьем дивизионе России.

«Спокойно отношусь к возрождению «Анжи». Понятно, что этой команде далеко до того «Анжи», который собрал всех звёзд, таких как Это'О и Роберто Карлос, а также наших сильных футболистов. Сейчас будет сложно создать такой «Анжи». Если появится какой-то спонсор, будет приятно посмотреть. Но сейчас команда из Дагестана играет в РПЛ. За ней очень интересно наблюдать, потому что это боевой клуб с характером», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Анжи» — бронзовый призёр чемпионата России — 2012/2013, финалист Кубка России — 2000/2001 и 2012/2013. 3 июня 2022 года пресс-служба клуба официально объявила, что команда не сумела получить лицензию на следующий сезон, что означает автоматическое лишение профессионального статуса.

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