Александр Кузнецов рассказал, каким Захарян был в академии «Динамо»

Директор академии «Динамо» Александр Кузнецов поделился воспоминаниями о бывшем полузащитнике бело-голубых Арсене Захаряне, который с лета 2023 года выступает за «Реал Сосьедад».

«Арсен приехал в академию «Динамо» еще не сложившимся футболистом, с ним пришлось поработать. Но он шёл к своей цели и четко понимал, зачем приехал к нам и для чего ему футбол. Первое впечатление от него: да, способный мальчик, но без чего-то сверхъестественного. Команда игроков 2003 года рождения на тот момент была достаточно сильная – ребята только-только выиграли Кубок РФС в Питере. Но Арсен усилил команду и хорошо влился в нее. Постепенно он начал превращаться в лидера, на него обратили внимание, поэтому некоторые игры он уже проводил с ребятами на год старше. Арсен довольно рано попал в молодёжную команду. Тогда как раз появилось первенство ЮФЛ. Арсен начал играть за 2002 год и затем достаточно быстро попал в дубль «Динамо». Помню его игру со «Спартаком» — вышел и тут же заработал пенальти!

Привыкал, на первых порах было видно, что всё в новинку для него – футболисты быстрее и мощнее. А на следующий матч вышел — и уже стал вести игру! Его отличает от многих других ребят, что он быстро адаптируется к новым, более сложным условиям. Кроме того, Арсен – коммуникабельный парень. С ним никогда не было никаких проблем в плане дисциплины. К сожалению, сейчас Захарян выбыл из строя из-за травмы. Очень переживаю за него», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Сколько стоят молодые футболисты: