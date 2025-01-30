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В «Спартаке» объяснили отсутствие Бабича в заявке на матч с «Краснодаром»

В «Спартаке» объяснили отсутствие Бабича в заявке на матч с «Краснодаром»
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Глава пресс‑службы «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался об отсутствии центрального защитника красно-белых Срджана Бабича в заявке на матч Winline Зимнего Кубка РПЛ с «Краснодаром».

Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа A
30 января 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Бабич продолжает работать с ограничениями. Он тут, с командой», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Игра пройдёт на стадионе «Аль-Нахайян» (Абу-Даби, ОАЭ). Встречу обслужит российская бригада арбитров, которую возглавит Евгений Кукуляк. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

В нынешнем сезоне сербский защитник принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей.

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