В «Спартаке» объяснили отсутствие Бабича в заявке на матч с «Краснодаром»
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Глава пресс‑службы «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался об отсутствии центрального защитника красно-белых Срджана Бабича в заявке на матч Winline Зимнего Кубка РПЛ с «Краснодаром».
Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа A
30 января 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Бабич продолжает работать с ограничениями. Он тут, с командой», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Игра пройдёт на стадионе «Аль-Нахайян» (Абу-Даби, ОАЭ). Встречу обслужит российская бригада арбитров, которую возглавит Евгений Кукуляк. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.
В нынешнем сезоне сербский защитник принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей.
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