«Локомотив» разгромил китайский «Чжэцзян» в контрольном матче

Завершился контрольный матч, в котором встречались российский «Локомотив» и китайский «Чжэцзян». Команды играли на стадионе «Шейх Зайед Крикет» в Абу-Даби (ОАЭ). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 16:00 мск. Матч проходил в закрытом режиме — четыре тайма по 30 минут. Итоговый счёт — 4:0.

В составе «Локомотива» забитыми мячами отметились Алексей Батраков, Дмитрий Воробьёв, Егор Погостнов и Сергей Пиняев.

«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 35 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», который заработал 39 очков за аналогичное количество игр. «Чжэцзян» завершил сезон-2024 чемпионата Китая на седьмом месте в турнирной таблице.