«Локомотив» разгромил китайский «Чжэцзян» в контрольном матче
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Завершился контрольный матч, в котором встречались российский «Локомотив» и китайский «Чжэцзян». Команды играли на стадионе «Шейх Зайед Крикет» в Абу-Даби (ОАЭ). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 16:00 мск. Матч проходил в закрытом режиме — четыре тайма по 30 минут. Итоговый счёт — 4:0.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
30 января 2025, четверг. 16:00 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
Окончен
4 : 0
Чжэцзян
Ханчжоу, Китай
1:0 Батраков – 18' 2:0 Воробьёв – 57' 3:0 Погостнов – 79' 4:0 Пиняев – 95'
В составе «Локомотива» забитыми мячами отметились Алексей Батраков, Дмитрий Воробьёв, Егор Погостнов и Сергей Пиняев.
«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 35 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», который заработал 39 очков за аналогичное количество игр. «Чжэцзян» завершил сезон-2024 чемпионата Китая на седьмом месте в турнирной таблице.
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