Гладилин считает, что в связке с Барко Солари станет усилением для «Спартака»

Ветеран «Спартака» Валерий Гладилин отреагировал на информацию о возможном трансфере нападающего аргентинского «Ривер Плейт» Пабло Солари в московский клуб. Ранее агент Ариэль Кипершмид, представляющий интересы Пабло Солари, сообщил, что ведётся работа по переходу футболиста в «Спартак».

«Что касается перехода Солари в «Спартак», хороший футболист всегда пригодится. Если стоит задача о покупке такого игрока и этот трансфер согласован с тренером, в связке с Барко Солари станет усилением для «Спартака». Но у него будет высокая конкуренция, ведь все атакующие футболисты выглядят хорошо, поэтому нет слабых позиций.

Наверняка руководство «Спартака» советовалось с Барко по трансферу Солари, который уже играл вместе с ним. Будет замечательно, если он действительно усилит команду. Если он ещё приедет мотивированным, чтобы выигрывать, это будет отличным подспорьем», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.