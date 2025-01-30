Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Астон Виллы» Роджерс признан игроком недели в ЛЧ. Он опередил Гризманна и Дембеле

Игрок «Астон Виллы» Роджерс признан игроком недели в ЛЧ. Он опередил Гризманна и Дембеле
Комментарии

Атакующий полузащитник «Астон Виллы» Морган Роджерс признан игроком недели в Лиге чемпионов. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Роджерс оформил хет-трик в матче заключительного тура общего этапа турнира с «Селтиком» (4:2).

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
29 января 2025, среда. 23:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Окончен
4 : 2
Селтик
Глазго, Шотландия
1:0 Роджерс – 3'     2:0 Роджерс – 5'     2:1 Айда – 36'     2:2 Айда – 38'     3:2 Уоткинс – 60'     4:2 Роджерс – 90+1'    

В голосовании на это звание футболист «Астон Виллы» опередил Антуана Гризманна, который оформил дубль в игре с «Зальцбургом» (5:1), Усмана Дембеле, забившего три гола в игре со «Штутгартом» (4:1), а также Лаутаро Мартинеса, трижды поразившего ворота «Монако» (3:0).

«Ливерпуль» выиграл общий этап Лиги чемпионов, по итогам восьми туров которого набрал 21 очко из 24 возможных. Жеребьёвка стыковых матчей турнира состоится 31 января.

Материалы по теме
Стали известны номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android