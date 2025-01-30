Игрок «Астон Виллы» Роджерс признан игроком недели в ЛЧ. Он опередил Гризманна и Дембеле

Атакующий полузащитник «Астон Виллы» Морган Роджерс признан игроком недели в Лиге чемпионов. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Роджерс оформил хет-трик в матче заключительного тура общего этапа турнира с «Селтиком» (4:2).

В голосовании на это звание футболист «Астон Виллы» опередил Антуана Гризманна, который оформил дубль в игре с «Зальцбургом» (5:1), Усмана Дембеле, забившего три гола в игре со «Штутгартом» (4:1), а также Лаутаро Мартинеса, трижды поразившего ворота «Монако» (3:0).

«Ливерпуль» выиграл общий этап Лиги чемпионов, по итогам восьми туров которого набрал 21 очко из 24 возможных. Жеребьёвка стыковых матчей турнира состоится 31 января.

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