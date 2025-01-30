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Шамиль Газизов: пошёл в армию на две недели, а остался на 22 месяца

Шамиль Газизов: пошёл в армию на две недели, а остался на 22 месяца
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал о службе в армии. Он заявил, что мог вообще не служить, но решил пойти на две недели, а в итоге остался там на 22 месяца.

— Был ли у вас вариант откосить от армии и мысли об этом? Или тогда такое даже не рассматривалось?
— Конечно, варианты были. Я спокойно мог не служить. Вообще. Не напрягаясь. Просто так ситуация сложилась. Шел 88-й год, я готовился к чемпионату Союза по пятиборью. И в этот момент я подумал: «Дай на две недели в армию схожу, послужу». Пошёл на две недели, а остался там на 22 месяца. И честно скажу — даже рад, что так вышло. В этот момент, когда оказался в армии, сам с собой, пришлось по-другому начать жить, — приводит слова Газизова «РБ Спорт».

Напомним, Газизов является гендиректором махачкалинского «Динамо» с лета 2023 года, ранее он работал на той же должности в «Уфе» и московском «Спартаке».

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