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«Зенит» вышел из переговоров по трансферу защитника Сильянова из «Локомотива» — источник

«Зенит» вышел из переговоров по трансферу защитника Сильянова из «Локомотива» — источник
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Санкт-петербургский «Зенит» вышел из переговоров по трансферу правого защитника «Локомотива» Александра Сильянова. Об этом сообщает Metaratings. Источники «Чемпионата» также подтверждают эту информацию.

Сообщается, что сине-бело-голубых не устроили финансовые требования московского клуба. Вероятность данного перехода до конца зимнего трансферного оценивается как очень маленькая.

В нынешнем сезоне Сильянов принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

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