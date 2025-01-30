Бакаев — о вылете «Рубина» из РПЛ: очень тяжело, когда видишь болельщика, который плачет

Бывший нападающий «Рубина», ныне выступающий за «Акрон», Солтмурад Бакаев рассказал о своих эмоциях после вылета казанской команды из Российской Премьер-Лиги в 2022 году.

«Самый тяжёлый момент — это вылет из РПЛ, когда мы подвели огромное количество людей. Когда ходил на «УНИКС» или «Ак Барс», меня узнавали болельщики, спрашивали: «Не вылетите? Выполните задачу?» Я обещал сделать всё от себя зависящее. И когда не выполняешь обещанное, это очень тяжело. Особенно когда видишь болельщика, взрослого мужика, который плачет после вылета команды, тяжело самому совладать с эмоциями», — приводит слова Бакаева «Матч ТВ».

Напомним, в заключительном туре Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Рубин» проиграл «Уфе», занял 15-е место и вылетел в Первую лигу — впервые с 2003 года.

Солтмурад Бакаев выступал за «Рубин» с 2020 по 2024 год. В начале сезона-2023/2024 футболист перешёл в «Родину» на правах аренды. В июле 2024 года Бакаев стал игроком «Акрона».