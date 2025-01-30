«Зенит» готов заплатить € 20 млн за трансфер правого защитника Уэсли — Mundo Bola

«Зенит» готов сделать предложение «Фламенго» в размере € 20 млн за переход 21-летнего правого защитника Уэсли Франсы. Об этом сообщает Mundo Bola.

По информации источника, ранее эту же сумму за бразильского футболиста предлагала «Аталанта», однако стороны не смогли договориться о трансфере. Подчёркивается, что интерес к Уэсли также проявляет «Милан».

В 2024 году Уэсли принял участие в 51 матче во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение защитника с «Фламенго» рассчитано до конца 2028 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 9 млн.

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