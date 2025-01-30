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Константин Генич: любая неудачная серия «Динамо» может повлиять на будущее Лички

Константин Генич: любая неудачная серия «Динамо» может повлиять на будущее Лички
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Известный российский комментатор и футбольный эксперт Константин Генич высказался о будущем главного тренера московского «Динамо» Марцела Лички.

«Знаю историю и, насколько понимаю, Марцел знал — если бы они не обыграли «Химки» в последнем осеннем туре, с ним попрощались бы. У «Динамо» очень амбициозное и интересное руководство. С удовольствием смотрю интервью Дмитрия Гафина и прекрасно понимаю реакцию и надежды руководства. Наверняка рассуждают, когда не идёт — мы топчемся на месте, что нужно сделать, чтобы идти вперёд?

Работать с таким руководством и напряжно, и очень интригующе. Любая неудачная серия может повлиять на будущее Марцела. Но клуб должен сейчас помочь тренеру. Прошлая весна по результату была во многом случайной, потому что начинали весной очень тяжело, но была отличная концовка. На поток такие вещи не поставить. Взяли хорошего вратаря, но нужны ещё игроки в оборону. «Динамо» начнёт забивать, и вопрос в том, как команда будет обороняться», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Марцел Личка был назначен на должность главного тренера «Динамо» летом 2023 года. После завершения первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги бело-голубые набрали 35 очков и на текущий момент занимают четвёртое место, отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита» на четыре очка. В 1-м туре после возобновления чемпионата России «Динамо» встретится с «Ростовом». Игра состоится 2 марта и начнётся в 19:30 мск.

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