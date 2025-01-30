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«Бавария» договорилась с «Тоттенхэмом» о продаже 19-летнего Теля за € 60 млн — L'Équipe

«Бавария» договорилась с «Тоттенхэмом» о продаже 19-летнего Теля за € 60 млн — L'Équipe
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«Тоттенхэм» договорился с «Баварией» о трансфере 19-летнего нападающего Матиса Теля за € 60 млн. Об этом сообщает L'Équipe.

По информации источника, на текущий момент стороны ждут решение самого футболиста. Ожидается, что в ближайшее время другие клубы также могут направить предложения по Телю.

В нынешнем сезоне Тель принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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