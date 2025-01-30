«Реал Сосьедад» — ПАОК: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги Европы начнётся в 23:00 мск

Сегодня, 30 января, состоится матч 8-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА, в котором встретятся испанский «Реал Сосьедад» и греческий ПАОК. Игра пройдёт на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне (Испания). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Джоном Битоном (Шотландия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

По итогам восьми туров общего этапа Лиги Европы определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

В минувшем туре соревнования «Реал Сосьедад» проиграл «Лацио» со счётом 1:3, а ПАОК обошёл пражскую «Славию» (2:0).