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«Реал Сосьедад» — ПАОК: онлайн-трансляция матча Лига Европы УЕФА 2024-2025 начнётся в 23:00

«Реал Сосьедад» — ПАОК: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги Европы начнётся в 23:00 мск
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Сегодня, 30 января, состоится матч 8-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА, в котором встретятся испанский «Реал Сосьедад» и греческий ПАОК. Игра пройдёт на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне (Испания). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Джоном Битоном (Шотландия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига Европы . Общий этап. 8-й тур
30 января 2025, четверг. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
Не начался
ПАОК
Салоники, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По итогам восьми туров общего этапа Лиги Европы определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

В минувшем туре соревнования «Реал Сосьедад» проиграл «Лацио» со счётом 1:3, а ПАОК обошёл пражскую «Славию» (2:0).

Турнирная таблица Лиги Европы
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