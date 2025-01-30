Экс-глава букмекерской компании «Фонбет» Анохин оформил явку с повинной по делу о взятке

Бывший генеральный директор букмекерской компании «Фонбет» Сергей Анохин оформил явку с повинной и раскрыл коррупционную схему.
«Он дал явку с повинной и изобличил лиц-участников коррупционной схемы, дал подробные признательные показания, раскрыл свою переписку в мессенджере, дал свой телефон», — приводит слова адвоката Анохина «РИА Новости».
Подчёркивается, что экс-глава указанной букмекерской компании также предоставил положительную характеристику из футбольного клуба «Химки», где он занимал должность генерального директора.
По версии Следственного комитета, Анохин передал взятку в размере 60 млн рублей с целью избежать представления в следственные органы полученных ФСБ данных о хищении бюджетных денег на его предыдущем месте работы. Но один из посредников и непосредственно оперативный сотрудник, для которого была предназначена взятка, участвовали в оперативном эксперименте.
Напомним, Анохин также является бывшим вице-президентом и членом исполкома Российского футбольного союза.
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