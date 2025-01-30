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Галицкий приехал на матч «Краснодара» со «Спартаком» в Абу-Даби

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий приехал на матч команды со «Спартаком» в рамках Winline Зимнего Кубка РПЛ, проходящего в Абу-Даби, передаёт корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Матч между командами проходит в эти минуты на стадионе «Аль-Нахайян» (Абу-Даби, ОАЭ). Встречу обслуживает российская бригада арбитров, которую возглавляет Евгений Кукуляк. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск.

Напомним, в турнире примут участие московские «Спартак», «Динамо» и ЦСКА, а также санкт-петербургский «Зенит», «Краснодар» и «Ростов».

По формату турнира команды разделены на две группы. Сначала каждая команда сыграет с каждой в группе, далее пройдут матчи за пятое и третье места. Решающая встреча турнира состоится 11 февраля, в финале сыграют победители групп.

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