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Агент Влашича: Никола мог рассказать Иличу только хорошее о чемпионате России

Агент Влашича: Никола мог рассказать Иличу только хорошее о чемпионате России
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Футбольный агент Тончи Мартич, представляющий интересы игрока «Торино» Николы Влашича, прокомментировал новости о возможном переходе в московский «Спартак» полузащитника туринского клуба Ивана Илича.

«Если Илич действительно рассматривает «Спартак», то он наверняка общался с Николой об РПЛ. Влашич мог сказать Иличу только хорошее о чемпионате России, у Николы тёплые воспоминания об РПЛ», — приводит слова Мартича «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 23-летний Илич принял участие в 13 встречах «Торино» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующий трудовой договор Илича с командой из Турина рассчитан до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

Напомним, Влашич выступал за московский ПФК ЦСКА с 2018 по 2021 год, после чего отправился в лондонский «Вест Хэм». Сейчас хорват играет за «Торино».

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