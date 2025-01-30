«Спартак» — «Краснодар»: Батчи сравнял счёт на 22-й минуте

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В эти минуты идёт матч Winline Зимнего Кубка РПЛ, в котором встречаются «Спартак» и «Краснодар». Игра проходит на стадионе «Аль-Нахайян» (Абу-Даби, ОАЭ). Встречу обслуживает российская бригада арбитров, которую возглавляет Евгений Кукуляк. На момент выхода новости счёт в матче 1:1.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

На 20-й минуте счёт в игре открыл крайний нападающий «Спартака» Тео Бонгонда. На 22-й минуте нападающий «Краснодара» Жоау Батчи восстановил равновесие.

В турнире принимают участие московские «Спартак», «Динамо» и ЦСКА, а также санкт-петербургский «Зенит», «Краснодар» и «Ростов».

По формату турнира команды разделены на две группы. Сначала каждая команда сыграет с каждой в группе, далее пройдут матчи за пятое и третье места. Решающая встреча турнира состоится 11 февраля, в финале сыграют победители групп.

Обладателем Зимнего Кубка РПЛ в 2023-м и 2024-м становился московский «Спартак».

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