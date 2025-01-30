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Главный тренер «Спартака» Станкович рассказал о задачах команды на Зимний кубок РПЛ

Главный тренер «Спартака» Станкович рассказал о задачах команды на Зимний кубок РПЛ
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Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович ответил на вопрос, ставит ли он задачу выиграть Winline Зимний кубок РПЛ. В эти минуты на стадионе «Аль-Нахайян» (Абу-Даби, ОАЭ) в рамках турнира проходит матч между «Спартаком» и «Краснодаром».

Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа A
30 января 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
2-й тайм
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Бонгонда – 20'     1:1 Батчи – 22'    

«Побеждать всегда важно, это даже не обсуждается. Но также важно понимать, в какой части подготовки мы находимся. Это тоже нужно учитывать. Нам будет противостоять прекрасный соперник, это очень сильная команда. Мы тоже должны соответствовать», — сказал Станкович в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в турнире принимают участие московские «Спартак», «Динамо» и ЦСКА, а также санкт-петербургский «Зенит», «Краснодар» и «Ростов».

По формату турнира команды разделены на две группы. Сначала каждая команда сыграет с каждой в группе, далее пройдут матчи за пятое и третье места. Решающая встреча турнира состоится 11 февраля, в финале сыграют победители групп.

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