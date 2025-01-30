Главный тренер «Спартака» Станкович рассказал о задачах команды на Зимний кубок РПЛ

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович ответил на вопрос, ставит ли он задачу выиграть Winline Зимний кубок РПЛ. В эти минуты на стадионе «Аль-Нахайян» (Абу-Даби, ОАЭ) в рамках турнира проходит матч между «Спартаком» и «Краснодаром».

«Побеждать всегда важно, это даже не обсуждается. Но также важно понимать, в какой части подготовки мы находимся. Это тоже нужно учитывать. Нам будет противостоять прекрасный соперник, это очень сильная команда. Мы тоже должны соответствовать», — сказал Станкович в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в турнире принимают участие московские «Спартак», «Динамо» и ЦСКА, а также санкт-петербургский «Зенит», «Краснодар» и «Ростов».

По формату турнира команды разделены на две группы. Сначала каждая команда сыграет с каждой в группе, далее пройдут матчи за пятое и третье места. Решающая встреча турнира состоится 11 февраля, в финале сыграют победители групп.