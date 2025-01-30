Генич: «Спартаку» нужны крайние защитники и вингеры, а не Илич за € 20 млн

Известный российский комментатор и футбольный эксперт Константин Генич поделился мнением о потенциальном переходе 23-летнего полузащитника «Торино» Ивана Илича в «Спартак». Ранее в СМИ появлялась информация, что красно-белые могут приобрести сербского футболиста за € 20-25 млн.

«Те, кто слышал, что у «Спартака» есть деньги, начали всячески втюхивать игроков и, может быть, не на совсем нужные позиции. Слышишь характеристики и фамилии в программах — этот звезда, тот приедет и будет разрывать… Только цены пугают, по € 15-18 млн. За Илича называют € 20-25 млн, да вы с ума сошли! Говорят, что он якобы отказывался из-за того, что нет еврокубков. А что, у «Торино» есть прекрасные шансы побороться за Лигу чемпионов?

Илич — объёмный парень. Он серб, а Станкович заслужил осенью тотальное доверие, на него молятся и верят, что вернул команду в борьбу за чемпионство. Ему поверили, когда привёз Абену и Маркиньоса. Хотя куда Илич «Спартаку» в центральную зону? Это если не верить совсем в Мартинса, Пруцева, Зобнина и Умярова, тогда трансфер за € 20-25 млн… Но для меня это всё равно не совсем та позиция, которую нужно укрепить. Нужны крайние защитники, вингеры, которые могли бы обыгрывать один в один, а не только смещаться в середину. Нужен второй форвард. Не дай бог что-то с Угальде…», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 23-летний полузащитник принял участие в 13 встречах «Торино» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующий трудовой договор Илича с командой из Турина рассчитан до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

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