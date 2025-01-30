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«Ботафого» больше не верит в потенциальный трансфер Бителло из «Динамо» — Trivela

«Ботафого» больше не верит в потенциальный трансфер Бителло из «Динамо» — Trivela
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В «Ботафого» всё меньше верят в возможность покупки атакующего полузащитника Бителло у московского «Динамо». Об этом сообщает Trivela.

По информации источника, несмотря на договорённость сторон о сумме трансфера в размере € 18 млн, у них возникли разногласия относительно формы оплаты. «Динамо» хочет, чтобы «Ботафого» выплатил 50% этой суммы сразу, а остальную часть — в течение года. В свою очередь, бразильский клуб готов выплатить сразу € 2,5 млн, а ещё € 15,5 млн — на протяжении более длительного периода, чем год.

26 января «Динамо» подтвердило, что Бителло вернулся в расположение команды, куда он не прибыл после зимнего отпуска. Сообщалось, что «Ботафого» сделал несколько предложений бело-голубым по полузащитнику.

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